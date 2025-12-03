La Russa | Il ' 68 prometteva molto contestazione non solo rossa – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 Il Presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto a palazzo Giustiniani alla presentazione del documentario “1949-1968. Quando l’Italia sognava”, curato dal giornalista e conduttore Rai Bruno Vespa. “Mi preme sottolineare che Bruno (Vespa, ndr), che non è uno storico, però sta facendo storia, in parole povere, con puntualità” ha detto La Russa. “Il ’68 all’inizio prometteva molto, io l’ho vissuto: era un periodo in cui anche i giovani nelle università. Innanzitutto non si era ancora completamente colorata di rosso la contestazione; in molte scuole e molte università, anzi ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online
