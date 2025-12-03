La ruota panoramica domina Viterbo è alta 32 metri

Inaugurata ufficialmente questo pomeriggio, mercoledì 3 dicembre, la ruota panoramica che per tutto l'inverno dominerà pratogiardino a Viterbo. Trentadue metri d’altezza per ridisegnare, almeno temporaneamente, la skyline cittadina.A tenere a battesimo l'impianto è arrivata l'amministrazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

