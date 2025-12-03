La Ruota della Fortuna Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul fidanzato | Scappa finché sei in tempo

La puntata del 3 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata come sempre imperdibile: è ormai appuntamento fisso per più di 5 milioni di spettatori, che ogni sera si sintonizzano con Gerry Scotti e Samira Lui. Come di consueto, prima di dare il via alla puntata, Scotti è entrato in studio accompagnato dalla band, e poco dopo ha presentato Samira Lui. Com’è andata la puntata de La Ruota della Fortuna del 3 dicembre. Samira Lui sceglie look sempre azzeccati: è nel suo “prime time”, momento d’oro in cui si è confermata tra i personaggi televisivi da tenere d’occhio. Il feeling con il conduttore, Gerry Scotti, è indiscusso: i due sanno come accompagnare i concorrenti nel corso del gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul fidanzato: “Scappa finché sei in tempo”

