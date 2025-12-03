La Roma fa un passo dopo l’altro | ricaricare le pile in vista del Cagliari

Una settimana impegnativa quella che ha visto protagonista la Roma. I giallorossi, infatti, nel giro di pochi giorni hanno dovuto affrontare Cremonese, Midtjylland e infine il Napoli, perdendo solamente l’ultima per 0-1. Contro il club partenopeo, però, abbiamo assistito a una squadra scarica, lenta e compassata sia in fase di possesso che di non possesso. Una formazione, quella schierata da Gian Piero Gasperini, che anche nel momento dei cambi non ha mai veramente impensierito Milinkovic-Savic se non con il tiro nel finale di Tommaso Baldanzi. Insomma, i tanti impegni sicuramente hanno pesato e, al di là dell’episodio controverso su Manu Konè, la Roma ha comunque perso con la candidata per la vittoria finale dello scudetto e non con l’ultima arrivata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma fa un passo dopo l’altro: ricaricare le pile in vista del Cagliari

Leggi anche questi approfondimenti

Presentato a Roma il percorso da 3.500 km con Passo Giau Cima Coppi e gran finale nella Capitale - facebook.com Vai su Facebook

Roma autovelox e multe, aumentano gli incassi: oltre 2 milioni in più a bilancio - Passo passo, anno dopo anno, si registra una tendenza del Campidoglio a incassare di ... Scrive ilmessaggero.it

Dybala e Bailey, novità Roma dall’infermeria: Gasperini fa un mezzo sorriso - Dopo il successo contro la Cremonese che ha consegnato ai giallorossi il primato solitario in classifica, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro il Midtj ... Segnala tuttosport.com

Roma-Parma, probabili formazioni: Dybala cerca il bis, Pellegrini spera. Orario e dove vederla - I giallorossi navigavano nelle zone basse della classifica con appena sedici punti dopo sedici ... Da ilmessaggero.it

Fenomeno Gasperini, il segreto che fa grande la Roma - "Sono tre elementi indispensabili, ma aggiungiamo un po' di sale", ha detto scherzando dop ... Come scrive ansa.it

ROMA - Gasperini: "Se siamo primi dopo 11 giornate significa qualcosa, i miracoli non li fa nessuno" - Ma non si può parlare di impresa perché sono passate appena undici gare, ma la strada tracciata è molto buona, è positiva. msn.com scrive

Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - I giallorossi sprecano così l'occasione per andare in testa alla classifica, restando a ... Secondo corrieredellosport.it