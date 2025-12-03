La rivoluzione della mobilità parte dal Sud | la Tangenziale di Napoli laboratorio della Smart Road

Si è tenuto alla Mostra d’Oltremare di Napoli l’appuntamento nazionale dedicato alla mobilità cooperativa, connessa e automatizzata ( Ccam ), intitolato “Piattaforma nazionale per la mobilità connessa e integrata”. L’iniziativa, organizzata dall’ Università di Napoli Federico II in qualità di spoke leader dello Spoke 7 del Centro nazionale per la mobilità sostenibile – Most, ha presentato alla comunità italiana ed europea i risultati raggiunti grazie ai fondi del Pnrr messi a disposizione dal Ministero dell’università e della ricerca. La giornata si è aperta con gli interventi di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, Stefano Riazzola, capo dipartimento Trasporti e navigazione del Mit, Maria Caputo, consigliere delegato della Mostra d’Oltremare, e Ferruccio Resta, presidente del Most. 🔗 Leggi su Ildenaro.it