PRATO "La rivoluzione del Sistema Moda: tracciabilità, responsabilità e trasparenza al centro del cambiamento": è questa la prima delle iniziative promosse da Confartigianato Imprese Prato e 4sustainability perché la sostenibilità non sia più un traguardo irraggiungibile per le micro e piccole imprese del distretto tessile. Una partnership strategica che segna l’inizio di un percorso strutturato, pensato per guidare le imprese – passo dopo passo – verso i nuovi standard europei e le richieste dei brand internazionali, rafforzandone competitività, trasparenza e reputazione. Dunque, il primo appuntamento è "La rivoluzione del Sistema Moda: tracciabilità, responsabilità e trasparenza al centro del cambiamento" in programma per venerdì 5 dicembre alle 15 negli spazi di Prisma, in via Galcianese 34. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivoluzione della filiera. Sostenibilità e tracciabilità per piccole imprese