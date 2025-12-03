Ginnasticomania – Ospite il campione Carlo Macchini L’intervista che non puoi perdere A Ginnasticomania arriva un atleta che non si arrende mai! In questa nuova puntata Chiara Sani incontra Carlo Macchini, uno dei migliori interpreti mondiali della sbarra, protagonista al Grand Prix di Ginnastica di Reggio Emilia e reduce dai Mondiali di Giacarta, dove ha centrato una splendida finale confermando tutto il suo valore. Dopo l’amarezza della mancata finale olimpica a Parigi, Carlo è tornato in pedana più determinato che mai, affamato di riscatto. Nell’intervista racconta il suo percorso per ritrovare motivazione e forza quando qualcosa va storto, ricordando che nello sport – come nella vita – bisogna sempre rialzarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La rinascita di Carlo Macchini: dal dolore al riscatto | Ginnasticomania