Nel teatrino prevedibile delle indignazioni a comando, c'è chi ieri si è affannato a denunciare la cordata che ha scritto la riforma del Testo unico della finanza (Tuf), dimenticando che per anni sono stati altri e ben noti a indicare nomi, ruoli e percorsi all'interno dei comitati tecnici. Approfittando dell'agitazione di questi giorni, il Fatto e il Domani - la cui credibilità lascia alquanto a desiderare - hanno annunciato allarmati che sono gli "amici della cordata" Caltagirone-Delfin ad aver scritto la riforma del Tuf. Ebbene, quei sedicenti giornalisti beninformati, dovrebbero forse prendersi la briga di leggere bene le carte - cosa che evidentemente non hanno fatto - e magari anche il Giornale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riforma del Tuf e quelle bugie di Fatto e Domani