La rete di dieci comuni Rafforzare le comunità puntando sulla cultura Scommessa vinta

La Valdichiana Senese è stata nominata Capitale Toscana della Cultura 2025. Questo riconoscimento celebra il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, che è composto da dieci comuni: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda. L’obiettivo era quello di valorizzare le risorse locali attraverso un programma condiviso di eventi culturali, con iniziative artistiche, teatrali, musicali e di divulgazione, come guide gratuite nei borghi. Il programma ha incluso eventi di vario genere, come il progetto teatrale “100 Donne”, il “Cinema d’Estate” itinerante, un abbonamento unico per tutti i teatri del territorio (Valdichiana Teatri) e collaborazioni con istituzioni musicali come l’Accademia Chigiana e Siena Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rete di dieci comuni. Rafforzare le comunità puntando sulla cultura. Scommessa vinta

