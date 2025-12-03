La rete di dieci comuni Rafforzare le comunità puntando sulla cultura Scommessa vinta

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valdichiana Senese è stata nominata Capitale Toscana della Cultura 2025. Questo riconoscimento celebra il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, che è composto da dieci comuni: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda. L’obiettivo era quello di valorizzare le risorse locali attraverso un programma condiviso di eventi culturali, con iniziative artistiche, teatrali, musicali e di divulgazione, come guide gratuite nei borghi. Il programma ha incluso eventi di vario genere, come il progetto teatrale “100 Donne”, il “Cinema d’Estate” itinerante, un abbonamento unico per tutti i teatri del territorio (Valdichiana Teatri) e collaborazioni con istituzioni musicali come l’Accademia Chigiana e Siena Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la rete di dieci comuni rafforzare le comunit224 puntando sulla cultura scommessa vinta

© Lanazione.it - La rete di dieci comuni. Rafforzare le comunità puntando sulla cultura. Scommessa vinta

Argomenti simili trattati di recente

rete dieci comuni rafforzareLa rete di dieci comuni. Rafforzare le comunità puntando sulla cultura. Scommessa vinta - Ottocento eventi, da gennaio a dicembre, hanno animato i borghi. Secondo lanazione.it

rete dieci comuni rafforzareRete Turistica dei Comuni, 41 comuni hanno formalizzato la propria adesione - La prossima tappa sarà ospitata dal Comune di Cassano, dove si procederà all’approvazione definitiva dell ... Lo riporta ecodellojonio.it

Napoli (Federsanità): “Rafforzare reti tra Comuni, Asl e comunità attive per promuovere salute” - Il vice presidente Federsanita, intervenuto al Meeting Rete Città Sane ad Ancona, ha ripercorso le tappe della collaborazione tra Asl e Comuni. Scrive quotidianosanita.it

Dieci Comuni in rete svelano i Musei Azzurri - Appuntamenti con l’arte online, libro per i bimbi e tour alla scoperta dei borghi Nasce l’Ama, l’Associazione dei Musei Azzurri. Segnala ilrestodelcarlino.it

I Comuni nella Rete - Portare online i comuni e le pubbliche amministrazioni dell'Isola per un più facile accesso alle banche dati, alla rete internet e una maggiore trasparenza. Segnala milanofinanza.it

Comuni in rete con la Provincia di Perugia con sistema WebGis - Sono dieci i Comuni che hanno aderito al sistema WebGis della Provincia di Perugia, la piattaforma interattiva digitale dove caricare i dati territoriali e poter avere rapidi scambi di informazioni. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rete Dieci Comuni Rafforzare