Chissà chi è incaricato della selezione degli equerry della royal family britannica. Non lo sappiamo ma, evidentemente, è qualcuno che bada anche all’estetica. Gli scudieri di re Carlo, della regina Camilla, di Kate e degli altri membri della casa reale – se mai ne hanno il diritto – sono uno più affascinante dell’altro. Come tanti lavori, però, anche quello di equerry ha un tempo limitato. E, dopo una manciata di anni di servizio, gli scudieri sono costretti a salutare i loro datori di lavoro. È accaduto, in queste ore, al maggiore Ollie Plunket, dal 2022 fedele assistente della regina Camilla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina Camilla ha detto addio a Ollie Plunket, il suo affascinante equerry dal 2022. Ma non è detto che ne sentirà la mancanza...