La regina Camilla ha detto addio a Ollie Plunket il suo affascinante equerry dal 2022 Ma non è detto che ne sentirà la mancanza
Chissà chi è incaricato della selezione degli equerry della royal family britannica. Non lo sappiamo ma, evidentemente, è qualcuno che bada anche all’estetica. Gli scudieri di re Carlo, della regina Camilla, di Kate e degli altri membri della casa reale – se mai ne hanno il diritto – sono uno più affascinante dell’altro. Come tanti lavori, però, anche quello di equerry ha un tempo limitato. E, dopo una manciata di anni di servizio, gli scudieri sono costretti a salutare i loro datori di lavoro. È accaduto, in queste ore, al maggiore Ollie Plunket, dal 2022 fedele assistente della regina Camilla. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Ollie Plunket, maggiore dell’esercito da tre anni a servizio della regina Camilla, lascia il posto al collega Rob Treasure Vai su X
Ollie Plunket, maggiore dell’esercito da tre anni a servizio della regina Camilla, lascia il posto al collega Rob Treasure - facebook.com Vai su Facebook
La regina Camilla cambia il suo bel scudiero, e le fan di Ollie protestano - Ollie Plunket, maggiore dell’esercito da tre anni a servizio della regina Camilla, lascia il posto al collega Rob Treasure ... Lo riporta iodonna.it
La Regina Camilla diventa un personaggio da thriller: il suo ruolo in "The Hawk Is Dead" - Scopri il ruolo della Regina Camilla in "The Hawk Is Dead": trama, intrighi reali, cast e curiosità sul thriller di Peter James ... Scrive tag24.it
Re Carlo, Camilla perde il suo assistente quando arriva il Presidente tedesco - Re Carlo ha promosso lo scudiero di Camilla che è stato costretto a licenziarsi proprio mentre a Londra arriva il Presidente tedesco. Secondo dilei.it
La Regina Camilla sconvolge Buckingham Palace: vittima (per finta) e detective nel nuovo romanzo di Peter James - Il nuovo giallo di Peter James trasforma la Regina Camilla in detective tra misteri e complotti a Buckingham Palace. Lo riporta panorama.it
Re Carlo, Camilla gli ruba la giacca: lo splendido look vintage della Regina - Re Carlo è stato vittima di furto: la Regina Camilla gli ha rubato una preziosa giacca vintage donata dall’Arabia Saudita ... Segnala dilei.it
Tensione a Buckingham Palace, la Regina Camilla contro William e Kate: ecco che cosa è successo - Forti tensioni all'interno della famiglia reale britannica, con Camilla ai ferri corti con Kate e William: ecco cosa è successo ... Secondo notizie.it