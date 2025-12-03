La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

Avellinotoday.it | 3 dic 2025

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre.Si prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne.Questi i settori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

