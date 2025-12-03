La proposta di Claudio Lotito aumentare di 5 milioni il Fondo per il movimento sportivo italiano
Il dibattito sulla Legge di Bilancio 2026 vede un’intensa attività emendativa, in particolare da parte del senatore Claudio Lotito. Tra le proposte più significative avanzate dal parlamentare di Forza Italia e presidente della Lazio c’è l’incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il movimento sportivo italiano, una misura che punta a rafforzare gli strumenti già attivi a sostegno dello sport di base, delle famiglie e degli atleti non professionisti. Alla richiesta si aggiunge l’ipotesi di rifinanziare per il 2026, con ulteriori 3 milioni, il fondo destinato all’Erasmus italiano per studenti universitari a basso reddito coinvolti in programmi di mobilità nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il marchio di Claudio Marenzi entra nel segmento lifestyle con The holiday living, una proposta inaugurale che celebra il periodo delle festività invernali. Dall’abbigliamento, l’offerta si amplia con fragranze d’ambiente e diffusori, plaid e cuscini in lana merino, c - facebook.com Vai su Facebook
"Via il divieto sugli spot delle scommesse": Lotito ci riprova e presenta un emendamento in manovra - L'allarme di opposizioni e associazioni: "Ritorna Azzardopoli nel calcio? Da today.it