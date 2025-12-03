La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2025 | Jana rischia con Lorenzo Ana e Ricardo si baciano

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 dicembre 2025. Ecco cosa succederà nella Soap di Rete4 episodio dopo episodio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2025: Jana rischia con Lorenzo, Ana e Ricardo si baciano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stanco delle manipolazioni, Curro attacca Cruz! | La Promessa anticipazioni 2-6 Dicembre Erfahre mehr unten - facebook.com Vai su Facebook

#lapromessa #anticipazioni #spoiler #trama #trame dal 7 al 13 #dicembre Vai su X

La Promessa, anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2025: rivelazioni e un gesto destinato a cambiare tutto - Le anticipazioni de La Promessa dal 7 al 13 dicembre 2025 preannunciano una settimana ricca di tensioni, colpi di scena e decisioni destinate a cambiare per sempre gli equilibri della tenuta. Riporta spettegolando.it

La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2025 - Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 7 a sabato 13 dicembre 2025 La confessione di Jana a Leocadia sul proprio passato non ... Come scrive tvsoap.it

La Promessa, anticipazioni al 7/12: Leocadia fa una tragica previsione a Cruz - Leocadia affronta Cruz, insinuando che si sia sposata con l'inganno e predicendo una fine tragica, mentre Romulo scopre che Pia ha ucciso il barone ... it.blastingnews.com scrive

La Promessa Anticipazioni 13 novembre 2025: Jacobo torna alla tenuta... c'è lo zampino di Cruz! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 13 novembre 2025? Scrive comingsoon.it

Anticipazioni La Promessa, 7 novembre 2025/ Curro vuole riportare Ramona alla tenuta, lei ha dei dubbi - Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà venerdì 7 novembre 2025, Ramona ha dei dubbi, intanto Don Riccardo e Ana... Da ilsussidiario.net

La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2025: Don Lorenzo è un traditore, Alonso vuole vendetta! - Sì perché nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 19. Scrive comingsoon.it