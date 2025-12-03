La Polonia secondo produttore al mondo ha vietato gli allevamenti di animali da pelliccia

Varsavia era il secondo produttore mondiale, dietro soltanto alla Cina. La decisione del presidente Karol Nawrocki accelera il declino di un'industria già in crisi, a pochi mesi dalla risposta attesa dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Polonia, secondo produttore al mondo, ha vietato gli allevamenti di animali da pelliccia

