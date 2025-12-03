La Polonia ha vietato gli allevamenti di animali da pelliccia

Varsavia era il secondo produttore mondiale dopo la Cina: la decisione del presidente Nawrocki accelera il declino di un'industria già in crisi, a pochi mesi dalla risposta attesa dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Polonia ha vietato gli allevamenti di animali da pelliccia

