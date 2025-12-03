La poesia d' amore e il saluto alla mamma le ultime tracce di Tatiana scomparsa nel nulla a 27 anni

I versi di una poesia postati sui social e un saluto veloce alla mamma: "Vado a lavorare". Sono le ultime tracce che si hanno di Tatiana Tramacere, 27enne che vive a Nardò (Lecce) scomparsa nel nulla dal 24 novembre. Le ricerche adesso sono condotte anche fuori dalla Puglia. Non si esclude che. 🔗 Leggi su Today.it

