Appena arrivati in piazza del Popolo si ha come la sensazione di varcare la soglia di una favola. Le luci si intrecciano come fili d’oro nell’aria, mentre al centro una pista di ghiaccio rapisce l’attenzione di chiunque passi, radunando famiglie e bambini impazienti di indossare i pattini e lasciarsi cullare dall’atmosfera natalizia. A risplendere in piazza, infatti, è ora un vero e proprio percorso di ghiaccio, il primo nel suo genere a Bologna e il terzo in tutta la regione, promosso dal Comune di Casalecchio e realizzato in collaborazione con il Gruppo Skate Power, organizzatore del celebre spettacolo invernale Bol On Ice, e con Casalecchio Insieme Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pista di ghiaccio è una favola nella piazza