La perizia sulle unghie di Chiara Poggi è stata depositata attesa per le conclusioni della perita

3 dic 2025

La genetista Denise Albani, perita nominata dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, ha depositato, con due giorni di anticipo rispetto ala data fissata, la sua relazione nell’ambito dell’incidente probatorio sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Iscritto per l’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, Andrea Sempio. Le conclusioni riguardano il Dna ritrovato sulle unghie della vittima, traccia genetica che, secondo la Procura di Pavia, può essere riconducibile a Sempio. Le parti coinvolte hanno ricevuto la comunicazione tramite una mail pec. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

