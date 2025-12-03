La perizia sulle unghie di Chiara Poggi è stata depositata attesa per le conclusioni della perita
La genetista Denise Albani, perita nominata dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, ha depositato, con due giorni di anticipo rispetto ala data fissata, la sua relazione nell’ambito dell’incidente probatorio sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Iscritto per l’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, Andrea Sempio. Le conclusioni riguardano il Dna ritrovato sulle unghie della vittima, traccia genetica che, secondo la Procura di Pavia, può essere riconducibile a Sempio. Le parti coinvolte hanno ricevuto la comunicazione tramite una mail pec. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
+++Garlasco, depositata perizia sul dna dalla genetista Denise Albani+++ Pochi minuti fa la genetista Denise Albani ha depositato l’elaborato conclusivo sull’analisi del dna estratto dalle unghie di Chiara Poggi e la comparazione con l’attuale indagato Andre - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara compatibile con quello di Andrea Sempio. Anche secondo la perizia disposta dal Tribunale la traccia genetica apparterrebbe alla linea maschile della famiglia dell'indagato Vai su X
La perizia sulle unghie di Chiara Poggi è stata depositata, attesa per le conclusioni della perita - Il 18 dicembre la discussione sugli esiti della perizia eseguita dalla genetista della Polizia di Stato Denise Albani ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Garlasco, la biologa Denise Albani ha depositato la perizia: "Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea paterna di Sempio” - La biologa della Scientifica Denise Albani consegna la relazione al gip Garlaschelli. Lo riporta affaritaliani.it
Garlasco, depositata la perizia sulle tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi - La consulente nominata dal tribunale ha rilevato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. Riporta rainews.it
Delitto di Garlasco, depositata la perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: cosa succede ora - Depositata la relazione della perita nominata nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato ... Come scrive fanpage.it
Delitto di Garlasco: depositata la perizia sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi - Gli accertamenti sono stati svolti dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ... Come scrive msn.com
Delitto di Garlasco, depositata la perizia sul dna sotto le unghie - Le anticipazioni dei giorni scorsi avevano confermato una compatibilità tra il profilo genetico trovato sulle lunghe di Chiara Poggi e il Dna di Sempio, per ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it