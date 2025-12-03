La Pasticceria Zizzola premiata dalla Camera di Commercio di Padova
L'attività artigianale della famiglia Zizzola è stata premiata ieri martedì 2 dicembre dalla Camera di Commercio di Padova nell’ambito della 70^ edizione della premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2025. A ricevere il riconoscimento il titolare Angelo Zizzola. Presente anche il sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
