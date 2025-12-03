La pasticceria Staccoli apre a Riccione | È un sogno che si realizza
Cattolica, 3 dicembre 2025 – Chi intendeva deliziare il palato con le sue eccellenze artigianali finora era costretto ad andare a Cattolica. Paolo Staccoli, maestro pasticciere di fama internazionale, ora esce dai suoi storici confini e approda nel cuore di Riccione. Domani, in viale XIX Ottobre 1, davanti alla stazione ferroviaria, inaugurerà Bottega Staccoli, dove i clienti potranno scoprire il top della sua pasticceria e della cioccolateria artigianale. Pavarotti ‘ghiacciato’, il pasticcio di Pesaro fa il giro del mondo: dall’Europa all’America, passando per l’Africa Staccoli, 76 anni di storia nella pasticceria artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
