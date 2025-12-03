La Passerini-Landi accoglie la preziosa collezione di ex libris dei coniugi Rovegno-Piana

Ilpiacenza.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Rovegno, collezionista d’arte piacentino di origini cremonesi, insieme alla moglie Lidia Imeria Piana, hanno donato alla Biblioteca comunale Passerini-Landi una parte della loro collezione di ex libris.Si tratta di piccola grafica d’arte, con cui il collezionista marcava la proprietà dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Passerini Landi Accoglie Preziosa