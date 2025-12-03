La Partita della Stella Da Grosso a Rivetti Il calcio è solidarietà

Con 55mila euro raccolti la ’Partita della Stella’ ha di nuovo fatto centro. Lunedì sera al Pala Anderlini si è svolta la decima edizione dell’evento di sport e solidarietà – dedicato quest’anno a Dario Parente, dirigente sportivo del quartiere Madonnina scomparso prematuramente – organizzato dalle associazioni ’Un ponte verso Betlemme’ e ’Rock No War’ da vent’anni impegnate per raccogliere fondi a favore del Caritas Baby Hospital, l’unico ospedale pediatrico della Cisgiordania, e dell’ Hogar Nino Dios, orfanotrofio a pochi passi dalla basilica della Natività che accoglie bambini con disabilità abbandonati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Partita della Stella. Da Grosso a Rivetti. Il calcio è solidarietà

