Marco Verna è il direttore dell’Ita (Italian Trade Agency) di Miami, (Florida), che fa parte dell’Ice, l’ente per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed è l’organismo attraverso il quale il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre imprese sui vari mercati esteri. "Il ruolo degli Stati Uniti come mercato chiave per la cantieristica italiana è indiscutibile – afferma Verna al nostro giornale –. L’export di imbarcazioni italiane verso gli Usa nel 2024 ha sfiorato i 650 milioni di dollari, il 14% del globale. I dati macro economici confermano poi la solidità strutturale del comparto, a dimostrazione di un trend di crescita diffuso tra cantieristica, componentistica e refitting. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La parola a Marco Verna: "L’export di imbarcazioni in Usa sfiora i 650 milioni di dollari"