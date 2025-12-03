La nuova vita nei teatri | Calendario di eventi per tutte le generazioni

I teatri della Valdichiana fanno rete e si conquistano nuove attenzioni. E’ appena iniziata una lunga stagione ricca di appuntamenti per il Teatro Mascagni di Chiusi, il Teatro Caos di Chianciano Terme, l’Arrischianti di Sarteano, il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, il Ciro Pinsuti di Sinalunga e cui si aggiungerà il Poliziano di Montepulciano quando ritornerà operativo. Ne parliamo con Giannetto Marchettini, presidente dal marzo del 2023 della Fondazione Orizzonti di Chiusi che, assieme al Cantiere di Montepulciano, coordina queste iniziative che mettono gli eventi teatrali in bella evidenza: "Questa nuova opportunità prende il via – ci dice Marchettini – con l’inizio della stagione per tutti questi spazi che, ognuno artisticamente in maniera autonoma, offre tutta una serie di eventi-spettacoli fino al prossimo maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova vita nei teatri: "Calendario di eventi per tutte le generazioni"

