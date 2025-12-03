La notte degli operai ex Ilva mentre Taranto affonda
La protesta negli stabilimenti ex Ilva di Genova, Novi Ligure e Racconigi è andata aventi ieri, per il secondo giorno. E anche a Taranto è ripresa la mobilitazione. Fiom, Fim, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
? Questa notte, il lavoro sinergico degli operai di Calabra Maceri e del Comando di Polizia Municipale che ringrazio per l'impegno, ha permesso di pulire più velocemente alcune parti della città garantendo il controllo ed il rispetto delle regole elevando num - facebook.com Vai su Facebook
Metromare, un fulmine interrompe la linea: operai al lavoro tutta la notte per far ripartire i treni ift.tt/5hiIOCz Vai su X
Ex Ilva, lavoratori occupano l’aeroporto di Genova, nuovo sciopero a Taranto - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito ... Lo riporta ildiariodellavoro.it
Protesta operai Ilva a Genova: corteo invade il Ponte San Giorgio e blocca l’autostrada - Gli operai dell’ex Ilva alzano la tensione con il governo, bloccando il traffico e paralizzando la viabilità cittadina. Come scrive tg.la7.it
Ex Ilva, nuovo corteo verso l’aeroporto: con i lavoratori anche delegati Fincantieri e Ansaldo - Nuovo corteo dei lavoratori ex Ilva verso l’aeroporto con delegati Ansaldo e Fincantieri. Segnala ligurianotizie.it
Lavoratori ex Ilva e Ansaldo bloccano il terminal delle partenze dell’aeroporto di Genova - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito in piazza Savio, hanno dato vita a un corteo per le s ... Segnala msn.com
Gli operai Ilva bloccano l’aeroporto di Genova e vanno verso l’autostrada. A Taranto sciopero a oltranza - Prima l’ aeroporto, poi l’ autostrada e si va avanti a oltranza, con scioperi proclamati all’istante. Da ilfattoquotidiano.it
I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Scrive ilpost.it