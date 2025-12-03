La notte degli operai ex Ilva mentre Taranto affonda

La protesta negli stabilimenti ex Ilva di Genova, Novi Ligure e Racconigi è andata aventi ieri, per il secondo giorno. E anche a Taranto è ripresa la mobilitazione. Fiom, Fim, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la notte degli operai ex ilva mentre taranto affonda

