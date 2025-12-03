La Norvegia rinvia di quattro anni il lancio delle attività minerarie sottomarine

Internazionale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Norvegia, il primo paese europeo ad aver deciso di dedicare una parte delle sue acque ad attività minerarie sottomarine, ha rinviato di quattro anni il rilascio delle prime licenze. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

