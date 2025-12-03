La Nobel Machado attacca Maduro per le tensioni con gli Usa | Tutto ciò che vediamo in Venezuela è colpa sua

“Tutto quello che vediamo succedere è unicamente colpa di Maduro e del suo regime”. Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del premio Nobel per la pace e intervistata dalla televisione norvegese Nrk. La dissidente ha addossato l’escalation della tensione con gli Usa al governo di Caracas, capeggiato dal presidente comunista. “Quando abbiamo vinto le elezioni con una schiacciante maggioranza, offrimmo a Maduro e al suo regime una soluzione negoziale, una transizione con garanzie, ma la rifiutò”, ha svelato Machado, per poi accusare l’esecutivo di aver messo in atto un “terrorismo di Stato” contro il popolo venezuelano e i Paesi vicini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

