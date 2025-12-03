La Nobel Machado attacca Maduro per le tensioni con gli Usa | Tutto ciò che vediamo in Venezuela è colpa sua
“Tutto quello che vediamo succedere è unicamente colpa di Maduro e del suo regime”. Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del premio Nobel per la pace e intervistata dalla televisione norvegese Nrk. La dissidente ha addossato l’escalation della tensione con gli Usa al governo di Caracas, capeggiato dal presidente comunista. “Quando abbiamo vinto le elezioni con una schiacciante maggioranza, offrimmo a Maduro e al suo regime una soluzione negoziale, una transizione con garanzie, ma la rifiutò”, ha svelato Machado, per poi accusare l’esecutivo di aver messo in atto un “terrorismo di Stato” contro il popolo venezuelano e i Paesi vicini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, l’anti-Maduro che beffa anche Trump - Oslo replica alle ambizioni di Trump Il Comitato Nobel norvegese ha deciso: il Premio per la Pace 2025 ... Segnala panorama.it
Alta tensione in Venezuela: "Attacco Usa imminente". La Nobel Machado: "Esercito disobbedisca agli ordini" - Cresce la tensione politica e militare in Venezuela, mentre la leader dell’opposizione Maria Corina Machado lancia un appello diretto alle Forze Armate e, parallelamente, il governo di Nicolas Maduro ... ilgiornale.it scrive
VENEZUELA | Machado: “Il tempo di Maduro è finito, favorisca la transizione” - Nel Venezuela che verrà, dopo “anni di oscurità”, ha detto la leader dell’opposizione, la dignità umana tornerà ... Come scrive italiachiamaitalia.it
Venezuela: il premio Nobel Machado invita a “disobbedire” a Maduro. Il caso Trentini - VENEZUELA – Crescono le tensioni tra gli Usa e il Venezuela dopo che il presidente Maduro ha chiesto a sei regioni orientali del Paese di organizzare “una marcia permanente nelle strade” dopo la ripre ... Secondo primapress.it
María Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace - Il Comitato per i Nobel a Oslo, in Norvegia, ha assegnato il premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione al presidente autoritario Nicolás Maduro in Venezuela. Secondo ilpost.it
Premio Nobel per la pace 2025 a Maria Corina Machado: chi è l'attivista anti-Maduro - L’attivista venezuelana per i diritti umani, ex deputata dell’Assemblea nazionale e fondatrice del movimento politico Vente Venezuela ... Come scrive iltempo.it