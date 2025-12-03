La nave Humanity fermata e posta sotto inchiesta a Ortona

Chietitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata temporaneamente fermata e posta sotto inchiesta nel porto di Ortona la Humanity 1, nave di ricerca e soccorso della ong tedesca Sos Humanity, che nei giorni scorsi aveva tratto in salvo 160 persone in due operazioni differenti.Lo rende noto sui social la stessa organizzazione umanitaria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

