Alla sfilata newyorkese di Chanel Métiers d’Art 2026 – The ‘C’ Line il front row ha dato spettacolo di stile. Charlotte Casiraghi è stata una delle poche ospiti a scegliere un outfit colorato: un cappotto in tweed con paillettes e motivo zebrato, mentre Tilda Swinton ha indossato un completo in tweed e piume, per la precisione il look 57 della collezione PE 2026. A$AP Rocky, nuovo ambassador maison, ha sfoggiato un look in bilico tra streetwear e couture, incarnando l’incontro tra metropoli e maison francese. Kristen Stewart ha indossato un completo abbinando un gilet cropped sopra un body color carne, creando un contrasto audace e contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La monegasca e le altre star alla sfilata newyorkese di Chanel "Métiers d’Art 2026 – The ‘C’ Line"