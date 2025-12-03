La metro 1 funziona a metà si attende un'ambulanza da 2 ore a Salvator Rosa

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi due ore di attesa per l'ambulanza alla stazione di Salvator Rosa per un passeggero colto da malore. Il 118: "Erano tutte impegnate". La Linea 1 è ripartita alle 15,45. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

metro 1 funziona met224La metro 1 funziona a metà, si attende un’ambulanza da 2 ore a Salvator Rosa - Quasi due ore di attesa per l’ambulanza alla stazione di Salvator Rosa per un passeggero colto da malore. Lo riporta fanpage.it

Metro Linea 1 limitata a Colli Aminei-Dante per 4 ore: guasto elettrico blocca treni e stazioni - Metro Linea 1 limitata alla tratta Colli Aminei- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Metro 1 Funziona Met224