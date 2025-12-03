La Messana esonera mister Giuseppe Cosimini in panchina Antonio Venuto

La Messana ha cambiato allenatore. Due giorni dopo il successo esterno contro il Palazzolo, propiziato dalla doppietta del bomber Antonio Cannavò, la società ha comunicato l'esonero del tecnico Giuseppe Cosimini, che era stato tra gli artefici, nella passata stagione, dell'esaltante promozione in.

