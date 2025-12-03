La maratona estrema Impresa da 490 chilometri
Quasi 4 giorni di corsa no-stop: solo 87 minuti di sonno complessivi, 490 chilometri percorsi. Piergiuseppe Monegato da Solaro, o più precisamente dal Villaggio Brollo, ha spostato ancora più alto l’asticella dei propri limiti, portando a termine un’altra delle gare podistiche estreme che si corrono in giro per il mondo. Ha "chiuso l’Asa" come si dice tra i runner più scafati, per noi comuni mortali significa che è arrivato al traguardo della Atene-Sparta-Atene, facendo andata e ritorno di quella che, secondo la versione più purista della leggenda, fu la corsa del messaggero Filippide, ben oltre la tratta da Maratona ad Atene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
