La mamma di Luca Toni nuova star dei social tra ironia e prelibatezze | il suo ‘dolce mattone’ fa sempre gol
Modena, 3 dicembre 2025 – Si parte sempre così: “E’ venuto a pranzo mio figlio Luca e visto che mi ha detto che è a dieta gli ho preparato qualcosa di leggero.”. E poi via con la lista dei piatti tipici della montagna, tutt’altro che leggeri, a partire dalle tigelle. E così, la mamma di Luca Toni, ex centravanti della nazionale campione del mondo in Germania nel 2006, sta spopolando sui social, conosciuta ormai ironicamente come ‘il Bottura della montagna’. Le prime clip su Instagram, sulla pagina dell’ex calciatore, ora opinionista televisivo, sono comparse in occasione dei compleanni dei nipotini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
