La magia del Natale torna a riscaldare la comunità di Pozzuolo | tutto il programma delle feste
L’atmosfera del Natale torna a riscaldare e animare il Comune di Pozzuolo del Friuli, che anche quest’anno propone un fitto programma di appuntamenti distribuiti tra il capoluogo e le frazioni di Carpeneto, Cargnacco, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano. Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Piazza Garibaldi si accende di magia per Natale: un mese di spettacoli, laboratori, musica e teatro per bambini e famiglie. Vai su Facebook
La magia del Natale protagonista a Santo Stefano Belbo - Domenica 7 dicembre torna la Fèra di Cubiòt, anima popolare delle feste e, per la prima volta, tappa Santostefanese per il Magico paese di Natale ... Riporta targatocn.it
Parco del Natale al Grassano - Il Parco del Grassano torna ad illuminarsi di magia: sabato 29 novembre inaugura ‘Il Magico Parco di Natale 2025’, l’evento che per oltre un mese trasformerà ... Come scrive napolivillage.com
Spettacoli di danza e di magia, villaggi degli elfi: il Natale incantato dei parchi divertimenti - Da Leolandia a Gardaland fino a MagicLand e Acquaworld, fiocchi di neve giganti, luci ed effetti speciali regalano il sogno di un mondo fantastico ... Lo riporta repubblica.it
"Grugliasco è… Natale!": un ricchissimo programma di eventi e appuntamenti - Si comincia il 28 novembre con l’inaugurazione dell’attesissima pista di pattinaggio su ghiaccio, all’interno del Parco Culturale Le Serre ... Lo riporta torinoggi.it
"Grugliasco È… Natale!": si parte il 28 novembre con la pista di pattinaggio e l'accensione delle luci - ", un programma ricco di eventi, pensati per riscaldare i cuori e per trasformare ogni ... Da torinoggi.it
“Riccione Christmas Village”: torna la magia del Natale tra luci, sapori e artigianato - Dal 6 dicembre uno degli appuntamenti più attesi e iconici del Natale riccionese. Scrive chiamamicitta.it