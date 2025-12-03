La maestra che urla e isola i bambini può rispondere del reato di maltrattamenti Cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 38403 del 26 novembre che una maestra d'asilo può rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'articolo 572 del codice penale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

