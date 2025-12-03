La madre di di Tatiana Tramacere la 27enne scomparsa a Nardò | Questo Alessandro era un' ossessione

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Questo Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente». Sono le parole, al programma "La vita in Diretta", della mamma di Tatiana Tramacere - la 27enne di Nardò di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre scorso - riferendosi al ragazzo di 30 anni che frequentava la figlia. «Lui insisteva con Tatiana», aggiunge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La madre di di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò: "Questo Alessandro era un'ossessione"

