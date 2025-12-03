La luce del Natale | il programma degli eventi natalizi a La Quercia
Da domenica 7 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 La Quercia si illumina con tantissimi eventi natalizi per vivere insieme la magia delle feste. Il programma7 dicembreOre 16,30 - Basilica santa Maria della Quercia: spettacolo dei ragazzi dell'oratorioOre 17,15 - Viale Trieste: benedizione e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
