La lite poi il dramma di Francesca a 38 anni | è arrivata la peggiore delle notizie
È deceduta in ospedale Francesca Asinari, la 38enne che sabato sera aveva riportato ferite gravissime dopo essersi sparata alla testa nelle strade di Nole, in provincia di Torino. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna non si è più ripresa ed è morta nelle ultime ore. La vicenda, sin dall’inizio poco chiara, ha spinto la procura di Ivrea ad aprire un fascicolo d’indagine. Gli investigatori stanno approfondendo due ipotesi: l’eventuale istigazione al suicidio e la mancata custodia dell’arma utilizzata, che non sarebbe stata regolarmente denunciata. Secondo le prime verifiche, la pistola con cui Asinari avrebbe esploso il colpo apparteneva a un parente defunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
