La lite poi il dramma di Francesca a 38 anni | è arrivata la peggiore delle notizie

Thesocialpost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta in ospedale Francesca Asinari, la 38enne che sabato sera aveva riportato ferite gravissime dopo essersi sparata alla testa nelle strade di Nole, in provincia di Torino. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna non si è più ripresa ed è morta nelle ultime ore. La vicenda, sin dall’inizio poco chiara, ha spinto la procura di Ivrea ad aprire un fascicolo d’indagine. Gli investigatori stanno approfondendo due ipotesi: l’eventuale istigazione al suicidio e la mancata custodia dell’arma utilizzata, che non sarebbe stata regolarmente denunciata. Secondo le prime verifiche, la pistola con cui Asinari avrebbe esploso il colpo apparteneva a un parente defunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la lite poi il dramma di francesca a 38 anni 232 arrivata la peggiore delle notizie

© Thesocialpost.it - La lite, poi il dramma di Francesca a 38 anni: è arrivata la peggiore delle notizie

Altri contenuti sullo stesso argomento

lite dramma francesca 38La lite, poi il dramma di Francesca a 38 anni: è arrivata la peggiore delle notizie - È deceduta in ospedale Francesca Asinari, la 38enne che sabato sera aveva riportato ferite gravissime dopo essersi sparata alla testa nelle strade di Nole, in ... Da thesocialpost.it

lite dramma francesca 38Una lite, un colpo, un addio a Nole: Francesca muore a 38 anni - È morta nelle scorse ore Francesca Asinari, 38 anni, residente a Nole, rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio dopo essersi sparata alla testa al termine di un violento litigio con il compagno. Lo riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Dramma Francesca 38