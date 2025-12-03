La lite fuori dalla discoteca | diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale buttafuori rinviato a giudizio

Milano, 3 dicembre 2025 – La sera della vigilia dell’ultimo giorno di scuola da trascorrere facendo l’alba a bere e a ballare assieme a compagni di classe e amici: un “must” fra gli studenti, al quale anche Marco (nome di fantasia), 18 anni appena compiuti, non si sottrae. Assieme alla compagnia decide di passarla al The Club di corso Garibaldi. Solo che il 18enne, quella festa ad alto tasso alcolico - è il 7 giugno 2024 - la concluderà al pronto soccorso con una commozione cerebrale. Prima la lite con un buttafuori del locale, cominciata nei bagni. Poi un’aggressione fisica all’esterno della discoteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lite fuori dalla discoteca: diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale, buttafuori rinviato a giudizio

News recenti che potrebbero piacerti

?Notte fuori controllo: dopo le birre anche la lite - facebook.com Vai su Facebook

La lite fuori dalla discoteca: diciottenne ferito alla testa con un pugno finisce in ospedale, buttafuori rinviato a giudizio - La festa assieme agli amici al The Club di corso Garibaldi, la corsa al Fatebenefratelli con un trauma cranico. Riporta ilgiorno.it

Broni, lite notturna fuori dalla Discoteca, un 18enne finisce in ospedale - Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale, per le conseguenze di una scazzottata scoppiata quando erano circa le 2. Scrive ilgiorno.it

Donna litiga con dei giovani fuori dalla discoteca, poi sale in macchina e li investe: grave una 17enne - Prima una lite poi un investimento con quattro feriti tra cui una 17enne portata in codice rosso all'ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Secondo corriereadriatico.it

Rissa fuori dalla discoteca: otto denunciati - La lite degenera in aggressione, a seguito di un ipotetico scippo di una collanina, e la questione ormai fuori controllo si chiude a pugni e spintoni con il bilancio di quattro feriti, due salentini e ... Secondo quotidianodipuglia.it

Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre: colpito da un pugno, muore dopo due giorni - Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane è intervenuto in sua difesa e ha preso un ... Come scrive fanpage.it

Aggressione in discoteca con spranghe e bastoni, la vendetta dopo la lite: due arresti - La polizia di Catania ha arrestato i due giovani della provincia di Siracusa, accusati di lesioni, aggravato dai futili motivi, ... Scrive leggo.it