La Lega si riorganizza e guarda alle amministrative di Chieti

Chietitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega si riorganizza a Chieti e provincia. Il nuovo assetto territoriale del partito prevede tre vice segretari provinciali, referenti d'area, coordinatori cittadini e responsabili dei Dipartimenti tematici. Nella squadra anche nuovi ingressi, in particolare a Gissi, Bucchianico, Torino di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

