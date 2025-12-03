La leadership per l’inclusione | strumenti e strategie per una gestione partecipata ed efficace del Collegio dei Docenti Nota USR Piemonte

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte propone un documento che invita a riconsiderare il ruolo del Collegio dei Docenti, partendo dalla necessità di rendere questo spazio decisionale più efficace e realmente inclusivo. Al centro del testo, strategie e strumenti pensati per rafforzare la qualità del confronto, migliorare l’organizzazione delle riunioni e sostenere uno stile di conduzione che valorizzi ogni componente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

GIVE – Getting Inclusive Volunteering in Europe Giovedì 27 novembre 2025, dalle 18:00, ci vediamo online per parlare di: volontariato e Intelligenza Artificiale inclusione e partecipazione ? parità di genere nella leadership del volontariato Un evento - facebook.com Vai su Facebook

(1/4) Alla presenza della Ministra dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia, Fatma Thabet Chiboub, l’Amb. Prunas ha inaugurato il Congresso del CIFE - Conseil International des Femmes Entrepreneurs su leadership femminile e inclusione economica. Vai su X

Strategie e strumenti per l'autismo in ambiente digitale - Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità suggeriscono l’utilizzo di mediatori, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici: per questo risulta ... raiscuola.rai.it scrive

Superare gli ostacoli sul lavoro: tre strategie di leadership trasformativa - In un'epoca segnata da profonde divisioni sociali che si riversano anche nei luoghi di lavoro, la semplice ... Scrive tomshw.it

La flipped classroom: strategie e strumenti - 0, ha tenuto gli incontri: "I video nella didattica" e "La flipped classroom: strategie e strumenti". Da raiscuola.rai.it