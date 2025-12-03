La Juve trema per Gatti Spalletti si cautela | così firma Sergio Ramos
Emergenza nella difesa di Spalletti. Con l’infortunio di Federico Gatti, la Juve pensa già al suo sostituto: Sergio Ramos La Juventus passa il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese e approda automaticamente ai quarti grazie alla vittoria netta ottenuta contro i friulani. È l’autogol di Palma ad aprire le marcature all’Allianz Stadium dopo poco più di 20 minuti dal fischio d’inizio, un gol al quale ha poi fatto seguito il rigore trasformato da Locatelli, che ha permesso alla Juventus di superare il turno e battere l’Udinese. Quella contro l’Udinese è stata la prima partita dopo l’infortunio di Vlahovic, che infatti è ancora assente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
L'infortunio di Vlahovic riapre le porte per il Milan? La Juve trema, i rossoneri ci riprovano sfruttando il momento. Torna di moda il bomber serbo? https://www.milannews24.com/ultimissime-calciomercato-milan/ #Milan #Vlahovic #Calciomercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Ansia #Vlahovic, la #Juve trema: rischia un lungo stop. #Spalletti ora punta su #Yildiz Vai su X
Gatti spaventa la Juve, ecco le partite che potrebbe saltare: ci sono 2 big match - Tifosi bianconeri in ansia per il centrale uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese: ecco come sta Federico Gatti. calciomercato.it scrive
Spalletti si gode i lampi di vera Juve, ma i bianconeri tremano per Gatti - La Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e ha battuto l’Udinese per 2- Riporta tuttomercatoweb.com
Juve in controllo, campanello d’allarme Gatti - Juventus in controllo, ma con un campanello d’allarme: l’infortunio di Gatti Spalletti opta per un turnover ragionato. Scrive tuttojuve.com
Infortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio» - Infortunio Gatti, Spalletti svela i dettagli del problema al ginocchio: il difensore ha sentito uno scrocchio, l’allenatore non si sbilancia in attesa degli esami La vittoria in Coppa Italia contro l’ ... Lo riporta juventusnews24.com
Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti ai quarti di finale, infortunio per Gatti - E lo fa con una vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Come scrive msn.com
Juventus-Udinese, infortunio per Gatti: il difensore esce zoppicando al 55' - Brutte notizie per Luciano Spalletti: dopo appena 55 minuti si è conclusa la partita di Federico Gatti, costretto a lasciare il campo per un infortunio. tuttojuve.com scrive