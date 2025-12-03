Emergenza nella difesa di Spalletti. Con l’infortunio di Federico Gatti, la Juve pensa già al suo sostituto: Sergio Ramos La Juventus passa il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese e approda automaticamente ai quarti grazie alla vittoria netta ottenuta contro i friulani. È l’autogol di Palma ad aprire le marcature all’Allianz Stadium dopo poco più di 20 minuti dal fischio d’inizio, un gol al quale ha poi fatto seguito il rigore trasformato da Locatelli, che ha permesso alla Juventus di superare il turno e battere l’Udinese. Quella contro l’Udinese è stata la prima partita dopo l’infortunio di Vlahovic, che infatti è ancora assente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - La Juve trema per Gatti, Spalletti si cautela: così firma Sergio Ramos