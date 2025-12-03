La guerra non è un buon affare | Moody’s e avvisa Ue e Londra
Se i giovani farebbero meglio a studiare (magari le Stem) che a finire in una trincea L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Per le vittime della guerra: portati sulle spalle dal Buon Pastore, siano aiutati a ritrovare la speranza, per poter credere in un futuro migliore. Preghiamo il Signore. Vai su X
Nel 2024 si é fatta la guerra dei panettoni Ma c’è ancora un buon pasticcere che sa fare un vero panettone ? ? Vi mostro il laboratorio dove prepariamo i nostri panettoni artigianali Scopri tutti i gusti sul nostro shop online e scegli il tuo preferito: https: - facebook.com Vai su Facebook
La guerra in Venezuela? Negli Usa un grande affare per i big della Difesa e per i grandi fondi - Lunedì scorso, le forze militari statunitensi hanno condotto un nuovo strike contro una imbarcazione sospettata di traffico di droga nel Mar dei Caraibi ... Come scrive msn.com