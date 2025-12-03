La Germania attiva lo scudo antimissile israeliano Arrow 3 | Ruolo centrale nella difesa europea

In un clima di tensioni crescenti tra l'Europa e la Russia, l'esercito tedesco ha attivato per la prima volta la "freccia israeliana" Arrow 3, il sistema di difesa missilistica progettato per intercettare missili balistici a lungo raggio fuori dall'atmosfera terrestre, fino a una quota di 100. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Con la scoperta dei piani segreti della Germania di attivare fino a 800 mila militari di leva e riportare come la Francia, il servizio di leva obbligatorio occorre fare due conti. La somma dei militari in servizio attivo è considerata pari a quota 1.368.510 (la Francia h - facebook.com Vai su Facebook

La Germania attiva il primo scudo antimissile “Arrow 3” - americano è stato acquistato per tutelare l’Europa centro- Come scrive rsi.ch

La Germania attiva il sistema di difesa missilistico israeliano Arrow 3 - È progettato per intercettare i missili balistici nello spazio e colmare così una lacuna di lu ... Scrive msn.com

Verso uno scudo antimissile europeo integrato, è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo (Dome) - Il gruppo italiano della difesa ha presentato Michelangelo Dome, un progetto per mettere a sistema gli scudi antimissile europei per proteggerci da missili e droni, con l'AI ... Scrive wired.it

Leonardo lancia la «Cupola di Michelangelo», uno scudo anti-missile per l’Europa - L’ad Cingolani: «Ci sono 18 mila casi di attacco ibrido all’anno, servono difese più efficaci e coordinate». Secondo msn.com