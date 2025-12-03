La genitorialità gentile crea ai figli troppe ansie non riescono a scegliere neppure il gusto di un gelato La mamma influencer

Si tratta di un video di ottobre, che è diventato virale. L'autrice è Jaclyn Williams, una madre americana divenuta nota per aver adottato, condiviso e diffuso buone pratiche sul "gentle parenting. “ I can spot ‘gentle parenting’ kids because I raised 2 of them. 10 years later. I’m having to undo it. ”, recitava il testo mostrato nel post su Instagram. L’autrice non intende gettare discredito sul gentle parenting in sé, bensì denunciare una diffusa interpretazione errata che, pur mosse da buone intenzioni, può causare problemi reali nei bambini. L'articolo La “genitorialità gentile” crea ai figli troppe ansie, “non riescono a scegliere neppure il gusto di un gelato”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

La gentilezza tossica nella genitorialità è quella forma di “dolcezza forzata” che, invece di educare all’empatia e all’ascolto autentico, finisce per negare le emozioni vere, sia del bambino che del genitore. È quando si confonde la gentilezza con la perfezio - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Gentile, chi è il marito di Teresanna Pugliese e i figli/ “Uomo straordinario” - Chi è Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese: i due si sono conosciuti nel 2014 e l'anno successivo hanno avuto il primo figlio. ilsussidiario.net scrive

Francesco Gentile, chi è il figlio di Teresanna Pugliese/ Sorpresa all’Isola dei Famosi: “Resisti e vinci” - Teresanna Pugliese ha ricevuto una sorpresa da parte del figlio Francesco Gentile in diretta all'Isola dei Famosi 2025: il momento toccante Bellissima sorpresa per Teresanna Pugliese all’Isola dei ... Secondo ilsussidiario.net