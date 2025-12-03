La fuga dei medici dall’università si può evitare Un appello alla politica

Al direttore - Investire sul merito, creare eccellenze, essere attrattivi, favorire il rientro dei cervelli. Sono slogan ripetuti in ogni stagione politica. Ma siamo davvero in grado, oggi, di realizzarli? L’università non è soltanto formazione: è ricerca, innovazione, sviluppo. È, per missione, uno dei motori economici del Paese. Ma questa macchina, senza un investimento serio nel personale, non può funzionare. Dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori associati e ordinari: sono loro a reggere le tre missioni dell’università. E se vogliamo che il sistema sia competitivo a livello internazionale, questi professionisti devono essere messi nelle condizioni economiche e organizzative per esserlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La fuga dei medici dall’università si può evitare. Un appello alla politica

