La forza di una donna anticipazioni turche | arriva Feride una donna scontrosa che tratta male Bahar

Una new entry porterà un po’ di scompiglio nelle prossime puntate La forza di una donna ( Kad?n ). Nei nuovi episodi inediti della soap turca, presto in onda su Canale 5, Feride farà la sua comparsa, e non tarderà a prendersela con Bahar e con sua madre Hatice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. News La forza di una donna: Emre accusa Ceyda, lei si licenzia. La storyline prenderà il via nel momento in cui Emre – grazie alle manovre losche di Idil – scoprirà di essere il padre di Arda. Questa nuova consapevolezza lo spingerà a credere che Ceyda abbia cercato di riavvicinarsi a lui per dare al figlio quella famiglia che ha sempre sognato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: arriva Feride, una donna scontrosa che tratta male Bahar

Leggi anche questi approfondimenti

