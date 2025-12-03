La firma degli accordi tra Meloni e Re Al Khalifa in Bahrein al Consiglio di Cooperazione del Golfo – Il video

(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 Il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa ha accolto Giorgia Meloni con gli Onori Militari. L’Italia entra con la Premier al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, scambio di accordi tra i due. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

