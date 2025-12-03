La Fiorentina andrà in Serie B?

Cor.Sport: “Ecco cosa ne pensa l’algoritmo” Violanews.com riporta il sondaggio Il Corriere dello Sport, per capire le possibilità di retrocessione da parte della Fiorentina, ha consultato l’algoritmo “ Predictor ” di Opta. Ecco le percentuali: La Fiorentina ci crede. «Noi e la Fiesole ci salviamo», hanno detto Ranieri e compagni nello spogliatoio dopo la sconfitta di Bergamo. E anche l’algoritmo ci crede. Talmente tanto da quotare la retrocessione della Viola al 20,11%. Una percentuale alta, pensando alle ambizioni del club a inizio stagione, ma piuttosto bassa paragonata a quella delle dirette avversarie nelle zone basse della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Fiorentina andrà in Serie B?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiorentina-Juve ️ L’analisi di Andrea Bargione - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, il disastro è totale: lo spettro del 1993 torna a Firenze - Fiorentina ultima in classifica come nel 1993: le inquietanti analogie con la retrocessione di Batistuta e compagni. Lo riporta lifestyleblog.it

Per l'algoritmo la Fiorentina non retrocederà in B - Ultima della classe a braccetto con il Verona in Serie A, la Fiorentina riscuote però la fiducia dell’algoritmo. Come scrive tuttob.com

Atalanta e Fiorentina, un bivio tra Serie B ed Europa - Dopo i 5 pareggi e le 3 sconfitte degli ultimi 70 giorni, l'Atalanta prova a ripartire dai 5 minuti di fuoco di Francoforte ... Secondo calcioatalanta.it

Fiorentina e l’incubo Serie B: chi si è salvato partendo (male) come la Viola - Ecco i precedenti degli ultimi trent’anni e chi (pochi) si è salvato partendo così male A Firenze sanno già ... Si legge su panorama.it

Fiorentina, l’incubo serie B agita i tifosi: le ipotesi per evitare il disastro - Gudmundsson: una festa dei tifosi il giorno della sua conferma, nonostante avesse fatto un campionato non entusiasmante. Si legge su msn.com

Como-Sassuolo, Napoli, Fiorentina e Serie B: le ultimissime - Le dure parole di Dzeko dopo la sconfitta della viola contro l'Aek. Scrive corrieredellosport.it