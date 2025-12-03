La fine del contenzioso Risarcito il danno biologico L’Asl paga trentamila euro

Pistoia, 3 dicembre 2025 – L’Azienda Usl Toscana Centro ha chiuso con un accordo economico un contenzioso iniziato quindici anni fa e legato a un presunto caso di malasanità avvenuto all’Ospedale di Pistoia. Con una delibera firmata dal direttore generale Valerio Mari, l’Asl ha autorizzato il pagamento di quasi 30mila euro, più precisamente 29.918 euro alla signora S.B., che aveva denunciato un danno biologico dopo un trattamento ortopedico effettuato il 31 gennaio 2009, presumibilmente in seguito a un trauma osseo che l’aveva portata a rivolgersi al reparto di Ortopedia dell’allora Asl 3 di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

